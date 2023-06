Affaires des visas: Le Premier ministre De Croo s'est entretenu avec Van Quickenborne et Vandenbroucke suite à leur dispute

Le Premier ministre a dit regretter "profondément" l'incident de mercredi soir. Durant les entretiens avec les vices-Premiers ministres Vooruit et Open Vld, le chef du gouvernement a insisté sur l'importance de conserver des "échanges respectueux et professionnels, y compris lorsque la discussion porte sur des sujets où des divergences de vue existent et sont légitimes".

"L'incident qui s'est déroulé mercredi soir n'est pas acceptable et n'est pas en ligne avec ce que l'on attend d'un comportement respectueux et professionnel à l'égard des autres", a souligné M. De Croo.

"Les personnes impliquées ont indiqué vouloir dépasser cet incident et s'engager à garder la tête froide", a-t-il précisé.