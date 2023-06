Procès des attentats à Bruxelles: "D'une guerre on peut en sortir, du terrorisme on a du mal"

Le pénaliste bruxellois s'est lancé dans une longue démonstration, prenant le parti de dire que, pour être conforme à la réalité, il ne faudrait pas parler ici d'infractions terroristes mais bien de crimes de guerre, en particulier dans le chef de son client qui a combattu en Syrie.

Que Bilal El Makhoukhi soit condamné pour assassinats et tentatives d'assassinats dans un contexte terroriste ou pour assassinats et tentatives d'assassinats dans le cadre d'un conflit armé ne changera rien à la peine qu'il encourt. Mais cette seconde qualification est celle qui correspond à la réalité, selon Me Cohen, et établir la vérité est essentiel pour pouvoir "espérer une réconciliation".

Commettre des crimes dans un contexte de guerre est bien différent de commettre des crimes pour semer la terreur, et c'est cette nuance que le pénaliste espère que le jury apportera. Si El Makhoukhi a aidé à la commission des attaques du 22 mars 2016, c'est parce qu'il était engagé dans une guerre (il s'était rendu en Syrie en 2012 et est revenu blessé en Belgique en 2013), et non par pur désir de violence gratuite ou par haine absurde.

"J'espère que vous aurez compris que cette défense n'est pas indécente", s'est adressé aux jurés l'avocat, les deux mains accrochées au pupitre. "Il est clairement recommandé d'appliquer dans un tel cas le droit international humanitaire [qui réprime les crimes graves contre l'humanité, notamment le crime de guerre]", a-t-il dit, citant un rapport du Comité international de la Croix rouge (CICR). "La Belgique a réagi par la guerre contre l'État Islamique" lors des bombardements menés par la coalition internationale entre 2014 et 2016. "Quand les militaires partent en avion bombarder la Syrie, c'est la guerre. L'État Islamique et la Belgique étaient en conflit armé".

"Ce en quoi il [Bilal El Makhoukhi] s'est engagé c'est la guerre, et il ne s'en est jamais caché. Il est là son monde", a déclaré l'avocat. "Montrez que vous avez entendu des paroles justes de sa part pendant ce procès. Dites-le si, sur ne fût-ce qu'une chose, il a dit la vérité. Dites-le s'il n'a pas dit n'importe quoi tout du long". Pour l'avocat, les attentats ne sont pas "inexplicables" et les qualifier de crimes de guerre "va aider à avancer".

"La guerre, c'est ce chaînon manquant. Nier la reconnaissance du conflit c'est s'empêcher de pouvoir le résoudre. D'une guerre on peut en sortir, du terrorisme on a du mal", a exprimé le plaideur.

S'adressant une dernière fois aux jurés, il a déclaré: "elle sera importante votre motivation. Elle sera un pas vers la réconciliation. Elle reconnaîtra la violence, elle la qualifiera adéquatement et elle rendra justice".