Attaque au couteau à Annecy : une victime et une proche d’enfants hospitalisés témoignent (vidéo)

“Mon fils est parti aux urgences à Grenoble en voiture où les deux enfants ont été héliportées. Toute la famille est partie là-bas. Ils sont partis à bord de trois voitures. Toute notre famille est effondrée”, raconte Christiane, l’arrière-grand-mère d’Alba, une petite fille de 2 ans agressé par l’assaillant du lac d'Annecy ce jeudi. Selon l’octogénaire, les grands-parents d’Alba, s’occupaient d’eux lors de cet après-midi dramatique : “Comme les mamans d’Alba et d’Ennio, son cousin, travaillent, c’est leur grand-mère qui les promenait dans le parc ce matin quand le malheur est arrivé. Cela a été effroyable, les parents criaient”, a confié la matriarche bouleversée.

Yusuf, 78 ans, “Je pense qu’il m’a attaqué un peu par hasard”

Cet homme, à l’apparence tranquille, pense avoir été une “victime facile” pour Abdalmasih H., le réfugié syrien actuellement en garde-à-vue. “J’y vais à vélo, je m’assieds sur un banc, je regarde les canards. Puis j’ai entendu du bruit, à environ 25 m derrière moi. Les gens criaient que quelqu’un avait un couteau. Je voyais des jeunes lui courir après. Moi je n’ai pas bougé de mon banc. J’avais bien compris que l’assaillant était armé, mais je n’ai pas pensé à partir avec mon vélo”, relate au Parisien Yusuf, un ancien ingénieur dans l’industrie pétrolière. “Il est passé devant moi et après il a essayé de me donner un coup au niveau du ventre. C’est là que j’ai eu le réflexe de l’écarter avec mon bras”, se souvient-il encore, relativement épargné. Il en ressort avec deux points de suture. Aucune allusion religieuse ne serait sortie de la bouche de l’agresseur selon le vieil homme, qui ne se remémore que des bribes de paroles incompréhensibles.

Toujours assis sur son banc, Yussuf témoigne de la dernière agression d’un autre septuagénaire qui sera bien plus sévèrement atteint par Abdalmasih H. Il entend finalement la conclusion de cette scène de violence lorsque les coups de feu de la police retentissent. “L’amie avec qui j’avais rendez-vous et qui est arrivée très rapidement était beaucoup plus paniquée que moi. Elle a vu les enfants victimes, elle a pensé à ses petits-enfants qu’elle emmenait dans ce parc”, explique-t-il manifestant par ailleurs toute sa compassion envers les familles des victimes hospitalisées.