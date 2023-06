Thierry Dailly réagit aux accusations de Textor : “Il me traite de voleur alors que c’est lui qui me doit de l’argent”

Face aux accusations de John Textor concernant un détournement de fonds de 400 000 euros, Thierry Dailly réagit. “Le 24 mai 2022, j’ai avancé une somme de 400 000 euros pour payer le début des travaux car John Textor n’avait pas de liquidités. J’ai encore réinjecté 250 000 euros pour payer les salaires et pécules de vacances des joueurs et des employés. Il avait promis de me rembourser les 400 000 euros en juin. Ne voyant rien venir en juillet, je l’ai relancé et il m’a dit que je pourrais me rembourser lorsque les droits télés seraient versés au club. Le 2 septembre, je me suis donc remboursé le crédit de 400 000 euros, avec les intérêts, pour un total de 403 353,35 euros”, nous confie Thierry Dailly, tout en nous fournissant les preuves des deux virements.