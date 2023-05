L'humoriste Florence Mendez écartée par M6 pour avoir traité Gérald Darmanin de violeur

Elle faisait partie de l’émission “Piquantes” sur M6, elle y était chroniqueuse. Mais malheureusement, elle ne terminera pas la troisième saison. Florence Mendez s’est exprimée sur Instagram concernant ce retrait de la chaîne. “OUPS I DID IT AGAIN”, commence la comédienne. “Le mercredi 29/03, j’ai croisé Gérald Darmanin qui sortait du bâtiment d’M6 à Neuilly où je me rendais pour enregistrer l’émission Piquantes. J’étais encore dans la rue lorsque j’ai aperçu Darmanin et, devant les services de sécurité, je l’ai traité de violeur”, explique Florence Mendez.