Beyoncé et Jay-Z ont acheté la villa la plus chère de Californie

Le titre du média américain TMZ ne laisse pas place au doute: “JAY-Z ET BEYONCÉ ONT ACHETÉ LA MAISON LA PLUS CHÈRE JAMAIS CONSTRUITE EN CALIFORNIE”. Et effectivement, elle détrône de nombreux autres biens achetés par de grandes fortunes comme Jeff Bezos, le PDG d’Amazon. “C'est également la deuxième transaction immobilière la plus chère du pays - la plus élevée étant de 238 millions de dollars pour un appartement à New York”, expliquent nos confrères de TMZ.