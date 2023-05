Florence Foresti publie une vidéo pleine d'ironie et tacle gentiment Blanche Gardin

Pour rappel, Blanche Gardin avait décliné l’invitation de Jeff Bezos et Prime Video (Amazon) de participer à la télé-réalité “LOL : Qui rit sort !”. Elle avait publié un post sur les réseaux sociaux en expliquant sa décision. “Oui, ça me gêne de toucher, pour 8 heures de travail, cette somme affolante de la part d’une entreprise […] qui émet 55,8 millions de tonnes de gaz à effet de serre par an (soit l’équivalent des émissions du Portugal) seulement avec ses data centers, sans parler des milliers de camions, d’avions… Qui utilise la main-d’œuvre des camps de concentration ouïghours […] Que les emplois qu’elle crée en en détruisant d’autres sont des emplois éreintants dans des entrepôts déshumanisés, où on traite les employés comme des robots qu’on essore en leur mettant une pression folle avec des cadences infernales et qu’on empêche de se syndiquer… Tout ça pour quoi ? Pour qu’on puisse commander des couches pas chères depuis notre canapé en se grattant les couilles. Oui, ça me gêne.”

La réaction des internautes

Dans les commentaires, nous pouvons lire diverses réactions des internautes. Pour certains, la vidéo de Florence Foresti est clairement un petit tacle à l'humoriste Blanche Gardin. "Albert est pote avec Blanche Gardin 😂". Le chien de l’humoriste semble plaire. “Continuez à faire des vidéos d'Albert, c'est un fou rire de vous regarder à chaque fois…” Mais pour d'autres internautes, le petit tacle ne passe pas. "À part provoquer, je ne vois pas en quoi c'est drôle, pour le coup. Moyen quand même", peut-on lire dans les commentaires de la vidéo.