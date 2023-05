”On rêvait d’avoir cette star américaine avec nous sur scène” : les confidences inédites des Frères Taloche (vidéo)

”On a un rêve secret : ce serait d’avoir en Belgique Mr Bean (interprété par Rowan Atkinson, le personnage d’une série télévisée britannique) mais on ne l’aura sûrement jamais”, nous confie Bruno Counard. ” On avait contacté un agent pour qu’il soit présent dans notre émission il y a quelques années, mais en vain. Il ne participe d’ailleurs plus jamais à aucun spectacle.”

De son côté, Vincent Counard ajoute que “Mr Bean ne sortait plus de l’Angleterre, cela ne l’intéressait pas de jouer ailleurs”.

Les Frères Taloche nourrissent toujours l’envie d’avoir un jour aussi sur leur scène une star américaine. Ils ont déjà essayé d’en avoir une, il y a quelques années.

”On avait réussi à contacter le producteur de l’acteur Robin Williams, car ce dernier proposait des one-man-shows”, précise Bruno Counard. “C’était très cher, mais c’était un beau challenge. On trouvait cela intéressant. Cela ne s’est finalement pas fait”, et l’acteur est aujourd’hui décédé.