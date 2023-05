Classement mondial RSF de la liberté de la presse: la Belgique descend à la 31e place

Le Sénégal et la Tunisie figurent parmi les pays qui reculent le plus au classement annuel de la liberté de la presse, publié mercredi par Reporters sans frontières (RSF). La Norvège reste le mieux classé et la Corée du Nord est en dernière position, tandis que la Belgique descend de la 23e place en 2022 à la 31e en 2023.