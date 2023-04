Punaise diabolique : Hexapoda, à Waremme, est à la pointe de la lutte (vidéo)

Frédéric Francis, professeur d'entomologie à Agrobiotech ULiège Gembloux © Jacques Duchateau ©Jacques Duchateau

Le problème avec la punaise diabolique, c’est qu’elle se nourrit, entre autres, de fruits. “À chaque fois qu’elle pique, par exemple dans une pomme ou une poire, elle crée une déformation, poursuit Frédéric Francis. Si elle crée une déformation dans un fruit déjà gros, ce n’est pas trop grave. Mais si elle pique dans un fruit qui est encore jeune ou dans un petit fruit, il risque d’être déclassé.” Et c’est ainsi que la punaise diabolique, “qui se reproduit très vite”, a été à la base de tant de pertes en Italie.

Des tests à Waremme

Si la présence de la punaise diabolique n’a pas encore été clairement établie dans nos contrées, “on suspecte très fort qu’elle soit là. Mais on n’a pas encore pu la quantifier, ni mesurer sa dispersion”. Et c’est pour tenter d’en savoir plus que Hexapoda, et par extension l’université de Liège (dont dépend l’insectarium), va commencer à réaliser des tests dans une quinzaine de jours. “À Waremme, et à d’autres endroits en Hesbaye. On va disposer des pièges, qui sont des plaques collantes, qui vont diffuser une phéromone d’agrégation pour les punaises diaboliques, qui vont rester collées sur ces plaques.” Et c’est ainsi qu’on va pouvoir quantifier la présence de la punaise diabolique.

Punaise diabolique © Jacques Duchateau ©Jacques Duchateau

Savoir s’il y a beaucoup de punaises diaboliques, ou pas, c’est bien. Mais si on n’a pas de méthode efficace pour la combattre, ça ne va pas servir à grand-chose. “On travaille sur des solutions au niveau de la faculté de Gembloux. Nous avons notamment des bactéries et des champignons très efficaces pour lutter contre les punaises. On réalise des tests sur différentes souches pour s’assurer qu’elles ne tuent que les punaises et pas les autres insectes. On ne veut pas qu’elles aient les mêmes conséquences que les pesticides.”

Bref, la punaise diabolique risque d’arriver chez nous et est très dangereuse, “mais des recherches sont en cours. Il ne faut pas non plus paniquer et commencer à écraser tout ce qui bouge. On a beaucoup d’autres punaises chez nous qui ne sont absolument pas dangereuses”, conclut Frédéric Francis.