Festival de Cannes 2023: Huit films soutenus par le Centre du Cinéma de la FWB sélectionnés au Festival de Cannes

Parmi ces films, cinq long-métrages majoritaires, donc d'initiative belge : "Augure" de Baloji pour la sélection "Un certain regard", "L'autre Laurens" de Claude Schmitz et "Mambar Pierrette" de Rosine Mbakam, tous deux retenus pour la Quinzaine des cinéastes, et "Il pleut dans la maison de Paloma Sermon-Daï ainsi que "Le Syndrome des amours passées" d'Ann Sirot et Raphaël Balboni, nommés pour la Semaine de la critique.