Séismes en Turquie: le bilan des victimes s'élève à 50.400 personnes

Il a rejeté les accusations selon lesquelles le gouvernement turc aurait sous-estimé le nombre de morts après les tremblements de terre. Il s'agit de "spéculations", a-t-il déclaré. Le syndicat médical turc TBB, notamment, a mis en doute les chiffres officiels.

Le 6 février, deux tremblements de terre d'une magnitude de 7,7 et 7,6 ont frappé le sud-est de la Turquie et le nord de la Syrie. Au total, plus de 57.000 personnes ont été tuées. Rien qu'en Turquie, deux millions de personnes se sont retrouvées sans abri.