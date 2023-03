"Ordure": interpellée chez elle car elle a insulté Macron sur Facebook

Plus précisément, Valérie serait l'auteur d'un graffiti où on peut lire "Macron ordure" sur le mur d'un dépôt de déchet bloqué dans le cadre de la contestation de la réforme des retraites. Bien qu'elle soit photographiée en souriant devant cette inscription, elle affirme fermement ne pas en être l'auteur. Valérie avait pourtant déjà posté des messages sur les réseaux sociaux utilisant des termes similaires.

La faute au correcteur automatique

"L’ordure va parler demain à 13 heures, pour les gens qui ne sont rien, c’est tjrs (sic) à la télé que l’on trouve les ordures", est-il écrit sur la page Facebook de Valérie. Pour se justifier, elle assure aux policiers qu'elle voulait faire un jeu de mots avec "or" et "dur" et que c'est le correcteur automatique qui a corrigé en "ordure".

Valérie sera finalement présentée au procureur, qui lui a annoncé qu'elle serait jugée le 20 juin pour outrage envers une personne dépositaire de l'autorité publique. Une procédure "peu souvent déclenchée", reconnait le commissaire de la circonscription de Saint-Omer à La Voix du Nord.

18 mois pour avoir menacé Charles Michel

En Belgique, un autre gilet jaune a écopé, en mai 2022, de 18 mois de prison ferme pour avoir notamment menacé de mort l’ancien Premier ministre, Charles Michel. Selon le parquet de Namur, cet individu lui a envoyé divers messages menaçants et insultants via Messenger.

" Tu vas crever. On va venir chez toi à Wavre, t’attraper et te jeter dans un container, dans notre misère. Tu peux appeler toutes les forces de l’ordre que tu veux, la plus importante c’est le peuple. Fais gaffe à tes enfants et à ta femme, on sait où tu habites. Tu vas crever ta race .", lui a-t-il notamment écrit. Des faits que l'on pourrait juger bien plus graves que l'insulte qu'a reçue Emmanuel Macron.