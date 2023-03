Procès des attentats de Bruxelles du 22 mars 2016: l’État déstabilisé par les terroristes (notre édito)

Alors, quelle sera désormais l’attitude d’Abdeslam? Va-t-il enfin assister (et participer) aux débats? Ou restera-t-il dans le mutisme qu’on lui connaît?

Toujours est-il que les terroristes présumés ont réussi à déstabiliser les autorités. Plus que l’amende (l’État encourt une astreinte de 1 000 € par personne et par jour), c’est le potentiel jurisprudentiel de l’arrêt qui va poser problème. Ces procédures de sécurité étaient jusqu’alors pratiquées sur l’ensemble des détenus analysés par l’OCAM, l’Organe de coordination pour l’analyse de la menace, au niveau 3 (sur une échelle de 4). La brèche est donc ouverte pour d’autres accusés au même profil. S’ils représentent un niveau de menace élevé, n’y a-t-il pas, de facto, un danger pour la sécurité publique au sein de la salle d’audience du Justitia? Voire un risque d’évasion réel? La question se pose, même si les abords et les couloirs de ce palais de justice sont remplis de policiers lourdement armés. À espérer, tout au plus, que cette décision aura le mérite de ramener un peu de sérénité au sein de la cour d’assises. Avec des accusés qui s’exprimeront enfin – du moins, on l’espère –, et qui écouteront l’entièreté de la souffrance des victimes meurtries dans leur chair par l’atrocité commise par des terroristes.