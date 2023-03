Comment TikTok permet à la Chine de nous manipuler (vidéo)

Les Occidentaux soupçonnent le Parti Communiste Chinois d'ingérence dans la collecte des données faite par TikTok. "La loi chinoise permet au gouvernement d'imposer à toute entreprise ou tout citoyen de lui transmettre ses informations personnelles" explique Isabelle Feng. Les autorités de Pékin pourraient donc se servir des données collectées par TikTok, auprès de son milliard d'utilisateurs à travers le monde, pour espionner et manipuler les communautés occidentales. "Quand on installe TikTok, on donne l'autorisation d'accéder à beaucoup de nos données : nos photos, nos contacts, nos historiques de paiement et plein d'autres choses", affirme Corinne Henin, experte en cybersécurité indépendante.

Doit-on vraiment craindre TikTok? A quelles fins nos données pourraient-elles être utilisées? LN24+ y répond dans la vidéo en haut de cet article.