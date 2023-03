Action anti-éoliennes en Norvège: Greta Thunberg délogée par la police

Ni Greta Thunberg ni les activistes n'ont été arrêtés et la jeune Suédoise a fui les objectifs des caméras, sans faire de déclaration, une fois qu'elle a été remise à terre.

La Cour suprême norvégienne avait conclu en octobre 2021 que deux parcs d'éoliennes bafouaient le droit de familles samies à pratiquer leur culture, à savoir l'élevage de rennes, en violation d'un texte de l'ONU relatif aux droits civils et politiques.

Mais la plus haute instance judiciaire du pays ne s'était pas prononcée sur le sort à accorder aux 151 turbines qui, un peu plus de 500 jours plus tard, sont toujours en exploitation.

Les militants samis (anciennement désignés par le mot lapons) réclament la démolition des éoliennes, installées dans la région de Fosen (Ouest).

Par la voix de la musicienne Ella Marie Haetta Isaksen, ils se sont engagés à "fermer l'État" tant que les turbines resteront en place.

Ils ont été rejoints depuis dimanche par Greta Thunberg.

"C'est une question de droits de l'homme qui sont violés et de droits des peuples autochtones qui ne sont pas respectés", a affirmé celle-ci au micro de la chaîne TV2, avant d'être délogée.

L'action a commencé jeudi dernier avec l'occupation du hall d'entrée du ministère du Pétrole et de l'Énergie par une poignée de Samis revêtus de leur costume traditionnel bleu et rouge.

Évacués de force par la police dans la nuit de dimanche à lundi, les militants, toujours plus nombreux, ont commencé cette semaine à bloquer l'accès à des ministères, étendant graduellement leur action à un nombre croissant de bâtiments.