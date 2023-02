Accident de Pierre Palmade: l'humoriste évite la prison mais portera un bracelet électronique, le parquet fait appel

L'humoriste de 54 ans n'ira pas en prison. Il a été assigné à résidence dans le service d’addictologie d'un hôpital, sous surveillance électronique, précise le Parisien.

Le parquet, qui avait requis son placement en détention provisoire, a fait appel de cette décision.

Pierre Palmade avait été dans un premier temps hospitalisé au Kremlin-Bicêtre avant d'être transféré mercredi au centre hospitalier de Melun pour être entendu par les enquêteurs sous le régime de la garde à vue.

L'humoriste de 54 ans, qui a reconnu qu'il était sous l'emprise de la cocaïne et d'autres drogues de synthèse lors de l'accident, "a indiqué aux enquêteurs n'avoir aucun souvenir précis des circonstances du crash".

Les passagers placés sous le statut de témoin assisté

Par ailleurs, les deux passagers du véhicule de l'humoriste n'ont pas été mis en examen et ont été placés sous le statut de témoin assisté. Il s'agit d'un Marocain de 33 ans et d'un Parisien de 34 ans, qui avaient quitté les lieux de l'accident peu après l'impact et ont été interpellés après plusieurs jours de recherche.

Avocate du passager Marocain, Me Nathalie Fontanau a indiqué à l'issue de l'audience que son client "était en train de dormir" au moment de l'accident. "Il a été victime lui-même. On a tendance à l'oublier, il a été victime d'un accident de la circulation", a-t-elle déclaré à la presse.

Le premier passager a été interpellé au petit matin mercredi à Clichy-la-Garenne (Hauts-de-Seine). Le second s'est rendu au commissariat de Melun en fin d'après-midi mercredi, accompagné de son avocat.

"Ils ont confirmé s'être enfuis avant l'arrivée des secours. Ils avaient également consommé des produits stupéfiants", avait précisé le procureur.

L'homme et son fils toujours en état grave, la maman "dévastée"

Pour rappel, le drame a eu lieu le vendredi 10 février, sur une route départementale de Seine-et-Marne. L'acteur, testé positif à la cocaïne, conduisait une voiture qui a percuté un autre véhicule.

Outre l'humoriste, ce terrible accident de la route a fait 3 blessés graves, dont une femme enceinte de 27 ans qui a perdu son bébé, un homme de 38 ans et son fils de 6 ans.

"Le conducteur et son fils âgé de 6 ans sont toujours hospitalisés en réanimation dans un état grave", a précisé le procureur.

Le pronostic vital de la femme, enceinte de six mois et demi au moment de l'accident, n'est plus engagé. D'après les déclarations mercredi de son avocat, Me Mourad Battikh, elle est "dévastée".

L'instruction a été ouverte pour "homicide involontaire" afin de déterminer si l'enfant était mort avant l'accouchement ou s'il a vécu quelques secondes avant son décès.

D'après M. Bourlès, "l'autopsie réalisée n'a pas permis d'établir si cet enfant était né vivant. Une expertise complémentaire a été ordonnée sur ce point".

Pierre Palmade avait été condamné en 1995 pour consommation de cocaïne. En 2019, il avait été placé en garde à vue pour usage et acquisition de stupéfiants après avoir été faussement accusé de viol.