Séismes en Turquie et en Syrie: le nouveau bilan dépasse les 16.000 morts

Le séisme qui a frappé la Turquie et la Syrie a fait plus de 16.000 morts, selon de nouveaux bilans officiels. Des régions entières ont été ravagées par les secousses qui ont aussi fait des dizaines de milliers de blessés et de sans-abri. Voici ce que l'on sait de la catastrophe au matin de ce jeudi 9 février.