Espagne: l'auteur présumé des lettres piégées à l'ambassade d'Ukraine arrêté

Une source policière a précisé à l'AFP qu'il s'agissait d'un "retraité de 74 ans".

Le chargé de sécurité de l'ambassade d'Ukraine à Madrid avait été légèrement blessé à la main droite le 30 novembre lors de l'ouverture de l'une de ces lettres, destinée à l'ambassadeur.

Des lettres avaient aussi été adressées à la ministre de la Défense, à une entreprise d'armement fabriquant des lance-grenades donnés par Madrid à Kiev au début de l'invasion russe ou à une importante base militaire espagnole.

La justice espagnole avait ouvert une enquête pour des faits présumés de "terrorisme", tandis que Kiev avait ordonné un renforcement de la sécurité dans toutes ses représentations.

Selon le quotidien américain The New York Times, les services de renseignements américains et européens soupçonnent un groupuscule paramilitaire russe, le Mouvement impérial russe (MIR), d'être derrière cette campagne d'envoi de lettres piégées.

Ce groupe ultranationaliste et suprémaciste blanc, inscrit sur la liste américaine des organisations terroristes en 2020, aurait agi en sous main pour le renseignement militaire russe (GRU), a affirmé le quotidien américain dans un article publié dimanche.

Le ministère de l'Intérieur espagnol s'est refusé à tout commentaire sur ces informations.