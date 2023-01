FreeOlivierVandecasteele : suivez l'émission spéciale de LN24 en direct

Les journaux de la presse francophone (La Libre, La DH, L’Avenir, Sudinfo et Le Soir) et 40 personnalités se sont unis ce vendredi dans le cadre de l'opération #FreeOlivierVandecasteele afin de réclamer la libération du travailleur humanitaire originaire de Tournai détenu en Iran depuis le 24 février 2022 et condamné à une peine de 40 ans de prison et à 74 coups de fouet.