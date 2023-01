Miss Univers: Miss Thaïlande défile avec une robe faite de morceaux de canettes de soda et fait sensation

Pour le défilé en robe de soirée, la candidate thaïlandaise Anna Sueangam-iam a fait son entrée sur le "catwalk" avec une tenue étonnante puisqu'elle était entièrement composée... d'opercules métalliques de canettes de soda, eux-mêmes ornés de cristaux Swarovski.

Une enfance parmi les ordures pour cette fille d'éboueurs

Derrière cette robe atypique signée par la marque thaïlandaise Manirat, se cache une histoire très inspirante. En effet, la jeune femme de 24 ans a grandi dans un bidonville de Bangkok avec une mère balayeuse et un père éboueur. Elle raconte notamment que, durant son enfance, elle s'occupait avec des jouets retrouvés parmi les ordures par ses parents, ce qui lui a valu le triste sobriquet de “reine de beauté des poubelles”.

"Cette robe a été inspirée par l’environnement familier de mon enfance. Ayant grandi avec des parents éboueurs, ma vie d’enfant s’est déroulée parmi les tas d'ordures et de produits recyclables. Cette tenue unique a été faite sur mesure avec des matériaux jetés et recyclés pour montrer au monde que ce qui peut être considéré comme sans valeur par beaucoup possède en réalité sa propre valeur et sa propre beauté", a-t-elle écrit sur Instagram.

Un prix spécial pour cette reine de beauté engagée

A défaut de remporter le concours, la reine de beauté - très engagée sur des thèmes comme l’accès à l’éducation des enfants défavorisés ou encore la problématique de la gestion des déchets dans son pays - a pu se consoler avec le prix ImpactWayv, qui honore la candidate avec la plus grande influence sur les réseaux sociaux.

"Votre impact et votre engagement indéfectible pour des causes importantes sont inspirants, et nous sommes reconnaissants de la différence que vous faites !", l'a félicitée la plate-forme.