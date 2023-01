Le débrief du jour: Panique dans une gare de Bruxelles | Madonna de retour chez nous | Mertens seule rescapée belge en Australie

Un policier français en civil n’a pas hésité à sauter sur un homme armé qui criait dans la Gare du Midi à Bruxelles.

2. Grez-Doiceau: le meurtrier présumé de son voisin incarcéré à la prison de Nivelles

L’homme soupçonné d’avoir tué l’un de ses voisins, dimanche à Grez-Doiceau, a été incarcéré à la prison de Nivelles, a indiqué le parquet du Brabant wallon mardi. Son maintien en détention fera l’objet d’une décision de la chambre du conseil attendue mercredi.

3. Enquête ouverte contre Le Graët pour harcèlement moral et sexuel

Le parquet de Paris a indiqué ce mardi 17 janvier 2023 qu’une enquête pour harcèlement moral et sexuel a été ouverte la veille à la suite du signalement visant le président de la Fédération française de football Noël Le Graët.

4. Madonna de retour en Belgique pour ses 40 ans de carrière: ce qu'il faut savoir

Pour célébrer ses 40 ans de carrière, Madonna va s'offrir une tournée mondiale entre l'été et l'automne 2023. La reine de la pop posera notamment ses valises en Belgique pour la première fois depuis 2015.

5. Open d'Australie: Goffin forfait, Mertens qualifiée, Bonaventure et Bergs éliminés

Fortunes diverses pour les Belges à l'Open d'Australie. Si Elise Mertens s'est qualifiée, Ysaline Bonaventure et Zizou Bergs ont pris la porte. De son côté, David Goffin a été malade durant la nuit et a été contraint de déclarer forfait pour son premier tour. L'agent du joueur belge, Martin Roux, a donné plus de précisions sur les raisons de ce forfait.

