Nouvelle explosion à Anvers

La police a été avertie vers 01h20 et s’est immédiatement rendue sur les lieux. Les alentours ont été passés au crible et un périmètre a été établi. Le laboratoire sera contacté et la police judiciaire fédérale, qui prendra sans doute l’enquête en charge, a été prévenue.

Des recherches sont en cours afin de déterminer s’il s’agit d’une nouvelle attaque liée au milieu de la drogue. Des maisons de la même rue ont déjà été prises pour cible au cours des derniers mois.

Une explosion se serait également produite dans la nuit à Merksem, un autre district anversois.