En 2019, dernière année sans Covid-19, Graydon avait ainsi comptabilisé 11.817 entreprises ayant déclaré faillite. L’année 2021 avait, elle, était marquée par un nombre remarquablement bas de faillites, grâce aux mesures gouvernementales de soutien face à la pandémie.

Fait notable pour l’année 2022, 38,15 % des faillites concernent des entreprises créées il y a moins de cinq ans, un record pour cette dernière décennie où la tendance inverse était plutôt constatée. C’est en Flandre surtout où les jeunes sociétés ont déposé le bilan, représentant 41,15 % de l’ensemble des faillites au nord du pays.

Selon Graydon, en 2022, une entreprise sur 151 a fait faillite, un taux qui reste inférieur aux années pré-Covid.

Du point de vue régional, le bureau d’études relève une forte hausse des faillites en Flandre, de +56,2 %. La tendance est moins prononcée à Bruxelles et en Wallonie où les faillites ont augmenté respectivement de 32,7 % et 22,2 %.

Dans la province du Brabant flamand, le nombre de faillites a atteint un record, avec 750 dépôts de bilan (+48,8 %). La province comptabilisant le plus grand nombre de faillites est cependant Anvers (2.232). En Wallonie, c’est la province de Liège qui a enregistré le plus de faillites l’an dernier (718), suivie par le Hainaut (690) ainsi que le Brabant wallon et Namur (339 chacune).

Concernant les secteurs, Graydon relève un record dans le transport, avec 566 faillites (+38,7 %). Le secteur le plus touché est toutefois la construction (2.023 faillites, +40,8 %), suivi de l’horeca (1.619, +56,1 %).