Guerre en Ukraine: l'UE s'accorde sur un nouveau paquet de sanctions

Le Coreper, l'organe rassemblant les ambassadeurs des États membres, se réunissait jeudi en parallèle d'un sommet des chefs d'État et de gouvernement à Bruxelles.

Initialement, on attendait un accord sur cette nouvelle salve de sanctions avant le début du sommet européen. Mais des réticences étaient apparues dans le chef d'un groupe d'États de l'est de l'Europe, au premier rang desquels la Pologne.

Plusieurs pays dont la Belgique, la France et les Pays-Bas souhaitaient passer par ce 9e paquet pour clarifier les lignes directrices européennes en matière d'exemption de sanctions pour les produits agricoles et les engrais. Les sanctions ne doivent en principe pas empêcher la Russie d'exporter de tels produits, cruciaux pour la sécurité alimentaire mondiale. Mais les États européens observent que des cargaisons restent malgré tout coincées dans leurs ports. Soutenant l'argument que les intermédiaires (transport, etc.) souffrent de trop d'incertitude juridique, cette poignée d'États voulait donc bétonner des dérogations pour les cargaisons d'engrais. Une idée qui inquiétait des pays comme la Lituanie et la Pologne, craignant que des élites russes en profitent financièrement.

La procédure écrite permettant l'adoption formelle des sanctions sera lancée durant la nuit et devrait être bouclée en milieu de journée vendredi. Elles seront ensuite publiées en détails dans le Journal officiel de l'UE.