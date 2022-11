La Fnac déstabilisée par une polémique autour d’un jeu de société

« Nous avons pris le temps d’analyser en profondeur le contenu du jeu, qui ne fait l’objet d’aucune interdiction, et nous avons pu constater qu’il ne comporte rien de nature à justifier un refus de le commercialiser », explique l’enseigne dans un communiqué diffusé hier mardi. Résultat des courses ? La Fnac a « décidé de lever la suspension et de reprendre la vente du jeu », « conformément à sa mission de diffuseur culturel qui commercialise tout ce qui est autorisé par la loi, dans l’esprit qui a toujours été le sien de liberté et de diversité ».

Défini par son éditeur comme « un jeu de simulation et de gestion dans lequel vous faites vivre un groupe antifasciste local » fictif, « Antifa » - qui était initialement utilisé comme outil de formation pendant plus de deux ans avant d'être édité et vendu depuis septembre 2021 - doit son retour en dans les rayons de la Fnac à la mobilisation des internautes et de nombreuses personnalités des médias et de la gauche française.

Depuis le début de la semaine, la Fnac était ainsi accusée de « plier sous la pression de l’extrême droite » et de ne pas respecter la liberté d’expression.

Quelques jours plus tôt, le coup de gueule de plusieurs députés RN (dont Grégoire de Fournas, exclu de l'Assemblée nationale pour avoir tenu des propos racistes) et du syndicat des commissaires - qui critiquaient la commercialisation d’un jeu de société qui mettait « à l’honneur les antifa, ces groupuscules haineux qui ne connaissent que la violence pour s’attaquer à notre démocratie » - avait poussé l’enseigne a retiré « Antifa » de la vente.

Case 1 : « je bloque une fac »

Case 2 : « je tabasse un militant de droite »

Case 3 : « j’attaque un meeting du RN »

Case 4 : « je lance un cocktail Molotov sur les CRS »



La @Fnac vous n’avez pas honte ? pic.twitter.com/wlSY6eJFam — Grégoire de Fournas (@gdefournas) November 26, 2022

Mais comment la @Fnac peut-elle commercialiser un tel « jeu » ?



Mettre à l’honneur les antifa, ces groupuscules haineux qui ne connaissent que la violence pour s’attaquer à notre démocratie et à ce que nous avons de plus cher dans notre pays…



Absolument scandaleux ! pic.twitter.com/zPfT3ZcfMO — ☰ Victor Catteau (@VictorCatteau) November 26, 2022

Ce « jeu » est en vente à la Fnac. @Fnac un commentaire pour ainsi mettre en avant les antifas, qui cassent, incendient et agressent dans les manifestations? #Police #antifa pic.twitter.com/gR6jNXyCKR — Commissaires de la Police Nationale SCPN (@ScpnCommissaire) November 26, 2022

Reste que la polémique a finalement bien servi l’éditeur du jeu puisque, ce mercredi, celui-ci indique sur son site internet qu’« Antifa » est en rupture de stock.