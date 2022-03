Dour Festival: expérience augmentée

Festival des mélomanes aventureux, Dour sort de sa léthargie forcée et annonce non pas cinq mais sept jours de festivités, du lundi 11 au dimanche 17 juillet, et au moins 220 artistes à l’affiche."Après deux années sans festivals, on sent que les gens ont besoin de faire la fête,explique Damien Dufrasne, organisateur du Dour Festival et président de la Fédération des festivals de musique Wallonie-Bruxelles . Du coup, on a voulu prolonger la fête avec le CampFest qui ouvrira dès le lundi pour augmenter le temps de fête.On l’a imaginé comme un camp de vacances avec de la musique entre midi et 22h. Ce sera un peu comme le warm-up du festival."Une compensation aussi pour les festivaliers fidèles qui avaient acheté leurs tickets en 2020 et ont dû faire une croix sur l’édition 2021 et un remboursement. Avec 12000 tickets déjà vendus, les ventes se portent plutôt bien.