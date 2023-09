”Une lichette de vodka avant chaque émission” : le rituel de la présentatrice française Léa Salamé avant “Quelle époque !” (France 2)

”J’ai peur d’être nulle”

Celle qui a justement entamé ce samedi soir sa seconde saison à la présentation de Quelle époque ! sur France 2 y est allée de quelques confidences. “Il m’est arrivé à des moments d’être plus angoissée au début… Marine Le Pen, c’était compliqué. Comme Jean-Luc Mélenchon, Sarkozy. À l’époque, j’avais peur ; aujourd’hui moins. J’ai peur que ça se passe mal, que l’interview soit foireuse. J’ai peur d’être nulle, mais pas des invités…”

”Tellement naturel, comme le maquillage”

Léa Salamé précise ensuite avoir le trac avant chaque émission. “Mon rituel, c’est toucher Philippe Caverivière, je le touche avant que le générique parte, d’une manière ou d’une autre”, dit-elle. “Entendons-nous : je lui touche la main”, par exemple. “Le petit verre de Vodka, c’était juste pour la première ?”, demande alors le présentateur de l’émission, Éric Dussart. “Ah oui, j’ai oublié l’alcool”, répond la journaliste dans un éclat de rire. “C’est tellement naturel”, se justifie-t-elle. “C’est comme le maquillage.”

Et l’animatrice de préciser son propos : “C’est mon petit coiffeur Cyril qui est avec moi depuis 10 ans, qui va me chercher la petite bouteille. C’est une lichette de vodka parce que ça me détend. Je ne devrais pas dire ça parce que ce n’est pas bien. […] C’est plus psychologique qu’autre chose.”

Reste que ça lui réussit plutôt bien…