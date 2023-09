”Je me voyais déjà sous les décombres” : une ancienne candidate belge de “Secret Story” se trouvait au Maroc lors du tremblement de terre

Lors du séisme, “nous étions, mes copines et moi, sur un rooftop (de Marrakech) en pleine médina lorsque les oiseaux se sont mis à tourner dans tous les sens au-dessus de nos têtes, que la Koutoubia (Ndlr: la mosquée) s’est mise à fumer et que nous avons commencé à sentir les premières secousses”, a-t-elle expliqué dans une story écrite, "n'ayant pas la force de vous parler", a-t-elle ajouté.

”La seule chose que nous avons pu faire de là-haut, c’est prier pour que le bâtiment sur lequel nous étions ne s’effondre pas… Je pensais réellement que c’était fini. Je me voyais déjà sous les décombres et je n’ai pensé qu’à une seule chose : mes enfants que je n’allais jamais revoir.”

”Cette situation qui me rappellera à jamais que la vie ne tient qu’à un fil”

”On s’en est sorties saines et sauves et je remercie le ciel de nous avoir épargnées… Mais je ne cesse de penser à toutes ces personnes qui n’ont pas eu cette chance. Je revois toutes ses images en boucle dans ma tête, ce sentiment d’impuissance et cette situation qui me rappellera à jamais que la vie ne tient qu’à un fil.”

”J’ai tellement mal pour ce pays qui est mon pays de cœur depuis toujours”, a encore écrit la créatrice de contenu. “Je donnerais n’importe quoi, là maintenant, pour avoir mes enfants dans mes bras. Prenez soin de vous les amis.”