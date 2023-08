”Pétasse” : polémique autour du nom de cette plaque d’immatriculation belge, mais Élodie, sa propriétaire, s’en défend

Ce samedi 5 août 2023, le quotidien néerlandophone Het Laatste Nieuws nous apprend que l’automobiliste en question s’appelle Élodie Maenhout (27 ans). Une infirmière à domicile qui explique avoir commandé cette plaque personnalisée il y a quelques mois. Surtout par curiosité. “Normalement, les choses offensantes ne sont pas autorisées. Donc je l’ai fait pour tester”, explique celle qui ne s’attendait pas à voir la DIV accepter sa demande. “J’ai tout choisi par moi-même. Je n’ai jamais été mariée, donc ça ne vient pas d’un ex en colère.”

”Deux semaines après ma demande, j’ai reçu la notification que ma candidature avait été approuvée”, précise-t-elle encore.

”Et ça, c’est autorisé ?”,“Quand on paie, on a tout”

Sauf que le mot inscrit sur sa plaque a de quoi en choquer plus d’un. “Et ça, c’est autorisé?", “Quand on paie, on a tout”, “1.000 euros pour ça”, ont commenté des internautes, en mentionnant parfois Georges Gilkinet, ministre fédéral de la Mobilité.

Des règles à respecter

Reste que si vous souhaitez obtenir une plaque personnalisée, des règles sont imposées : aucune connotation politique, insultante ou raciste. Les noms de partis politiques, insultes ou termes offensants sont interdits.