Un quadragénaire, déclarant habiter à Bastogne a écopé de quatre ans de prison dont un avec sursis probatoire, devant la cour d’appel de Liège. Soit la même peine que devant le tribunal correctionnel de Neufchâteau, pour avoir notamment enlevé son enfant, un petit garçon âgé de moins d’un an.

En mars 2019, le quadragénaire a rencontré une dame qui vit à Bastogne. Ils se sont mis en couple. Le 30 mai 2020, un petit garçon est né de leur union. Le couple s’est séparé en mars 2021. Un autre enfant est né après leur séparation.

Le 26 avril 2021, le tribunal de la famille ordonne l’hébergement temporaire de l’enfant né pendant leur union chez sa mère. Le 11 mai 2021, l’hébergement principal a été octroyé à la mère et reporté pour le père. La situation était conflictuelle. Le papa, ivoirien, a plusieurs fois menacé d’enlever l’enfant.

2. Un couple de Frameries conteste avoir utilisé son enfant mineur pour vendre de la drogue

Un couple de Frameries aurait-il utilisé un mineur de moins de douze ans pour vendre du cannabis ? La question est posée par la chambre des vacations du tribunal correctionnel du Hainaut, division de Mons.

Le couple conteste cette circonstance aggravante, mais avoue avoir vendu de la drogue durant quatre ans.

Le montant des bénéfices est évalué à 400.000 euros par le parquet.

3. Bièvre : après le casse, il fracture un motor-home et… s’y endort

Le prévenu reconnaît un vol avec effraction dans un magasin de nuit, à Bièvre. Suivi de l’effraction d’un motor-home, où il a dormi… et où il a été cueilli.

Ce mercredi, le prévenu comparaît sous les liens du mandat d’arrêt, lors de l’audience de vacations du tribunal correctionnel de Dinant. Il aurait pu comparaître libre, s’il avait respecté les conditions d’une libération conditionnelle, qui avait mis fin à son incarcération préventive… très provisoirement. Parmi les conditions stipulées par le juge d’instruction, s’abstenir de picoler. Or, il a été coincé au volant en état d’imprégnation alcoolique. Retour à la case prison, d’où on l’a sorti pour cette audience estivale.

4. Un voleur libramontois très poli accuse son complice

En décembre dernier, le tribunal correctionnel d’Arlon avait condamné deux voleurs qui avaient pris leurs habitudes en revendant le produit de leurs larcins au Cash Converters d’Arlon, ce magasin qui rachète cash, entre autres, matériel informatique, outillages et vélos.

L’Arlonais Steve Devaux et un Français de Libramont, David Goffin, avaient été condamnés à trente mois de prison, le premier avec un sursis pour ce qui dépasse la détention préventive. Le second, vu son absence aux audiences, n’avait pu bénéficier d’aucune mesure de faveur. Le 3 juillet dernier, il a été intercepté à son domicile par les policiers afin qu’il purge sa peine.

Mercredi, il s’est présenté menotté devant la juge Anne Wiliquet, pour faire opposition au jugement.

La citation de la semaine

"Ne lui compliquez pas la vie et son projet en lui ajoutant une amende lourde, Madame la présidente"

Un couple ordinaire est sagement resté assis pendant deux heures sur les bancs du public du tribunal correctionnel d’Arlon. Une fois appelé, l’homme s’est présenté timidement devant la juge Anne Wiliquet. Le prévenu vivant chez sa compagne est sorti il y a peu de la prison d’Arlon, mais il est toujours détenu sous bracelet électronique.

Le 3 mars dernier, il s’est fait arrêter à proximité d’Arlon sur l’E411 après une course-poursuite qui a débuté à la sortie de Léglise. Les policiers ont saisi 3,192 kg de cannabis cachés dans l’habitacle.

La voiture était immatriculée au nom de sa compagne.

6. Coup de couteau la nuit du Nouvel An, à Braine-l’Alleud : six ans de prison ferme requis

Il y a quelques mois, Rayanne, un Nivellois de 23 ans, avait déjà comparu en correctionnelle pour avoir donné des coups de couteau à un autre jeune. C’était en 2019, dans le cadre d’une bagarre entre bandes rivales sur le site du skatepark de Braine-l’Alleud. Le jeune homme avait écopé de 2 ans de prison avec sursis, l’intention homicide n’ayant pu être prouvée alors que le parquet la considérait comme établie.

Ce mercredi, le Nivellois se retrouvait à nouveau au tribunal pour s’expliquer sur une prévention de tentative de meurtre. Encore avec un couteau et encore une fois à Braine-l’Alleud.

On vous raconte la suite

7. Pour la 7e fois, un sexagénaire de Neufchâteau agresse sexuellement

Les faits se sont déroulés le 10 avril 2022, aux abords de la gare de Libramont. Un jeune de 17 ans se promène devant la gare, un conducteur âgé de 62 ans s’arrête à sa hauteur et lui demande la direction pour se rendre à l’usine l’Oréal.

Se montrant avenant, le sexagénaire invite le jeune dans sa voiture pour lui montrer la route menant à l’entreprise. Mais en chemin, il s’arrête sur un parking, prétend souffrir d’une hernie au niveau du bas-ventre et invite le jeune homme à relever son t-shirt pour sentir son propre bas-ventre. En réalité, le conducteur vient lui effleurer le sexe.

L’adolescent refuse tout contact physique.

Le conducteur l’a alors ramené devant la gare de Libramont et s’est excusé pour son geste.

Mais la juge chestrolaise Carine Thomas se dit toutefois très inquiète : “Vous avez déjà été condamné 6 fois pour des faits similaires. Qu’est-ce qu’il faut faire avec vous ?”

8. Un jeune conducteur agressé sauvagement au centre de Bastogne

Le 8 janvier dernier, vers 5 h du matin, les services de police sont appelés dans le centre de Bastogne. Un jeune et son frère se plaignent d’avoir été agressés, sans raison, par une bande de Bastognards alors qu’ils s’étaient endormis dans leur véhicule.

D’après leur témoignage, les agresseurs bastognards ont frappé au carreau de la voiture, Le conducteur est alors sorti et a reçu plusieurs coups, dont des coups de pied au visage alors qu’il gisait au sol.

Son frère, lui, s’en est mieux sorti, et a eu le réflexe de relever la plaque d’immatriculation du véhicule des agresseurs, une Golf. Les policiers ont retrouvé aisément les agresseurs quelques minutes plus tard. Ces derniers leur expliquent leur propre version : qu’ils auraient repoussé une personne ivre, qui voulait s’en prendre à eux !

"C’est dans ma tête que ça ne va pas"

Charleroi : le cleptomane des supermarchés condamné

En l’espace de quelques minutes le 14 juillet dernier, Ahmed a obtenu une suspension simple du prononcé pour des vols et a dû s’expliquer sur sept autres vols à l’étalage commis durant les mois de mars et de mai 2023 dans des Colruyt et dans un Aldi.

Dans les Colruyt, Ahmed a dérobé son produit de prédilection : du bourbon Jack Daniel’s. Mais aussi deux bouteilles de rhum Marie-Galante avec Omar (condamné lui par défaut à un an de prison). À chaque fois, le voleur fut pris en flagrant délit via les images de vidéosurveillance.

”C’est dans ma tête que ça ne va pas”, affirmait Ahmed à son avocate Me Cigna.

10. Des vols dans les voitures stationnées devant le Grand hôpital de Charleroi

Le 12 mai dernier, le service de gardiennage du GHdC fait appel à la police concernant le comportement suspect d’un homme. Celui-ci, prénommé Saïd, est surpris par les policiers en train de fouiller trois véhicules avant son interpellation.

D’emblée, le voleur admet être ”à la recherche de monnaie”. Sur lui, les policiers découvrent pourtant bien plus que des pièces.