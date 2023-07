Transparence : la Commission européenne va passer au crible les informations transmises par le gouvernement belge

Déclarations

Il est vrai que le rapport de la Commission européenne fait état “d’initiatives en cours” pour “permettre à la Commission d’accès aux documents administratifs (CADA) de prendre des décisions contraignantes”. Ce qui ne semble pas, à l’heure actuelle, dans les plans du gouvernement, qui doit toutefois rediscuter du texte en octobre. Interrogé sur cette grille d’analyse, qui rend compte avec beaucoup d’optimisme des déclarations du fédéral auprès de la Commission européenne (comme l’avait révélé l’Avenir la semaine dernière), le Commissaire Reynders s’appuie des déclarations de la CADA elle-même auprès de la Commission, venue rendre visite au représentant du gouvernement fédéral en février dernier.

Le représentant en question, le haut fonctionnaire Frankie Schram, était alors secrétaire de la CADA et officiellement prépensionné ; il n’en a pas moins été mandaté par le gouvernement pour expliquer à la Commission les "progrès" en cours en vue de rendre la CADA "contraignante". Léger bémol : ce dernier a d’abord évité de répondre précisément aux questions posées par la Commission, comme l’avait aussi révélé l’Avenir. “C’est pour ça qu’on a reposé la question”, souligne le Commissaire Reynders, lequel ne s’étonne pas plus que cela de la seconde réponse évasive, voire trompeuse, du haut fonctionnaire, lorsque la question sur les futurs statuts de la CADA lui a été reposée. Ni de sa vision très musclée à propos de la Commission européenne, “pas compétente” quand elle se “mêle de la politique belge et du droit belge”.

”Nous allons vérifier les déclarations qui nous ont été faites”, tempère Didier Reynders, qui minimise toutefois la portée du rapport de la Commission et des déclarations trompeuses qui pourraient s’y trouver. “S’il apparaît que nos recommandations ne sont pas suivies, nous les répéteront l’an prochain”, explique ce dernier.

Rapport assumé

Bien qu’il soit le Commissaire préposé à la Justice, Didier Reynders assume ce qui est écrit dans le rapport présenté début juillet avec sa collègue Vera Jourova, et attend que les discussions sur le texte reprennent (NDLR : en octobre vraisemblablement). M. Reynders ne craint pas non plus d’éventuelles questions de parlementaires belges et confirme sa venue au parlement fédéral (NDLR : pour un échange de vues autour du rapport sur l’état de droit, comme cela a été le cas cette année, en janvier, pour le rapport 2022). D’ici là (si l’échange de vues a bien lieu en janvier) on devrait être fixé sur les intentions du gouvernement en ce qui concerne la CADA. La loi sur la transparence administrative doit rentrer en vigueur en avril 2024.