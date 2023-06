Alan publie des photos de jeunes filles nues sur le Net : “nous sommes détruites” clament les victimes, toutes originaires de la région

Me David Louis, avocat de quelques victimes, s’insurge car le prévenu semble banaliser ce genre de faits. “Ces jeunes filles sont en pleine construction de leur personnalité et de leur image de soi. Elles ont souffert et elles souffriront encore longtemps”, dit-il. L’avocat réclame un dommage de 50.000 euros par jeune fille, et 5.000 euros pou chacun de leurs parents. L’avocat en profite pour faire le procès de l’intelligence artificielle, de manière assez étonnante d’ailleurs.

Un lâche !

Selon le ministère public, ce ne sont pas moins de quarante-quatre victimes qui ont pu être identifiées, des jeunes filles de notre région. Elles posent nues, parfois sous la douche, avec masturbation. Il semblerait que le prévenu les ait harcelées afin d’obtenir les photos, et qu’il les menaçait. “Pourquoi a-t-il agi de la sorte ? Nous n’avons pas la réponse. Peut-être était-ce un moyen pour lui d’exister sur les réseaux sociaux, pour sa seule gloire, sans aucune considération pour les victimes”, déclare le substitut du procureur dans son réquisitoire.

Pour le ministère public, ce n’est ni une erreur de jeunesse, ni la conséquence d’une dépression. “Ces photos peuvent resurgir à n’importe quel moment, sur n’importe quel site. Ces jeunes filles, parfois mineures, vivent avec une épée de Damoclès au-dessus de la tête. Il a aussi relancé certaines d’entre elles, en les menaçant, pour obtenir d’autres photos”. Pour le magistrat du parquet, c’est de l’extorsion.

Une peine de deux ans de prison est réclamée contre Alan, “qui a agi avec une certaine lâcheté”, comme le déclare le procureur.

Le poison de la jeunesse

Pour la défense, Me Jérémie Berger fait le procès des téléphones portables, “le poison de la jeunesse”. Cette jeunesse où l'image est devenue tellement importante. L’avocat estime que son client n’est qu’un maillon de la chaîne et qu’il n’est pas l’auteur des photos. Il plaide une suspension du prononcé de la condamnation, avec des mesures probatoires, rappelant au tribunal que son client a respecté à la lettre les conditions imposées par le juge d’instruction.

Enfin, l’avocat trouve un peu facile de faire le procès de l’intelligence artificielle. Dans cette affaire, son client a bravé l’interdit en usant d’un outil dont personne n’a vraiment la maîtrise. Internet est capable de détruire la vie des gens en quelques clics…