”Mon amour, tu nous manqueras pour toujours” : le message poignant de Laeticia à Johnny Hallyday qui aurait fêté ses 80 ans

”Aujourd’hui, jour de ta naissance, je me souviens de toi comme ça, mon âme sœur qui a rendu tout mon monde possible. Personne ne me faisait rire comme toi. Avec une gratitude infinie et rien que de l’amour. (...) Joyeux anniversaire mon amour❤️.”

Laeticia Hallyday en a profité pour annoncer une heureuse nouvelle, l’ouverture de la billetterie parisienne pour l’exposition consacrée au Taulier, qu’on a déjà pu découvrir chez nous et encore présente jusqu’au 20 août 2023 au Palais 2 au Heysel.

”Je suis extrêmement émue de partager cette magnifique nouvelle”, écrit Laeticia, ajoutant que l’expo sera ouverte à Paris le 22 décembre prochain.