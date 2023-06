”Il aimerait faire quelque chose en retour pour la société” : voici ce que le gagnant belge de l’EuroMillions va faire de ses 145.000.000 d’euros

Le gagnant belge au rang 1 du tirage EuroMillions du mardi 7 mars 2023 “était un peu perdu au début, et aussi un peu stressé de tout ce qui l’attendait”. Il s’est “déjà renseigné pour faire des donations anonymes via notaire à des bonnes causes qui lui sont chères”, a-t-il indiqué.