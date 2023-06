Miracle sur l’Everest : en pleine zone de la mort, il sauve un alpiniste en le portant pendant… 6 heures sur le dos (vidéo)

Un sauvetage rare et impressionnant dont les images sont devenues virales sur les sites d’informations. Au sommet de l’Everest, en pleine zone de la mort, le sherpa Gelje et son client chinois n’en ont pas cru leurs yeux lorsqu’ils ont aperçu un homme seul, frigorifié, agrippé à un bout de corde gelée et tremblant comme une feuille… C’était le 18 mai dernier. Et les deux hommes le savent : à 8.500 mètres d’altitude, ses heures sont comptées.