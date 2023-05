”On s’est aimé, engueulé” : le message de Sandrine Corman pour ses dix ans de vie de couple avec son mari, le tennisman Michel Bouhoulle

”En 10 ans”, écrit-elle, “on a scellé notre union par un mariage, agrandi notre famille avec notre magnifique petit Harold, construit une annexe à notre maison, voyagé, trouvé notre petit paradis en Espagne, fait évoluer nos carrières respectives… Et puis, on s’est marré, on a passé des moments géniaux avec nos quatre garçons et nos amis, on a relevé des challenges, surmonté des épreuves, on s’est soutenu et encouragé… On s’est aimé, on s’est engueulé, on n’a pas toujours été d’accord, on a tous les deux des caractères forts… Mais même si ce n’est pas rose tous les jours, si on se sent parfois dépassé par cette vie de folie, je trouve qu’on s’en sort plutôt pas mal et je ne voudrais rien changer… À nos 10 ans, mon cœur, et surtout à toutes ces années qu’il nous reste à partager ensemble.”

Un beau message d’amour, vous ne trouvez pas ?