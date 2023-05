Marc Tarabella, inculpé dans l’affaire de corruption du Qatargate, s’est exprimé ce mercredi, moins de 24 h après la levée de sa détention préventive et du retrait du bracelet électronique.

2. Giro: Remco Evenepoel chute à cause d'un chien

Coup dur pour Remco Evenepoel, lors de la 5e étape du Tour d'Italie entre Atripalda et Salerne. Le Belge de Soudal - Quick-Step s'est retrouvé au sol après une chute provoquée par un chien.

3. Une touriste belge de 25 ans meurt en Albanie après avoir chuté d'une falaise: "Un choc"

Une jeune femme de 25 ans, qui travaillait pour le service Loisirs de la Commune de Zemst s'est tuée en tombant dans un précipice lors d'une randonnée dans le nord de l'Albanie. La personne qui l'accompagnait, une touriste française, est également décédée.

4. Affaire Fourniret: un procès requis contre Monique Olivier dans 3 dossiers

Le parquet de Nanterre a requis un procès de l'ex-épouse du tueur en série Michel Fourniret, Monique Olivier, pour complicité dans l'enlèvement d'Estelle Mouzin en 2003, et dans l'enlèvement et le meurtre de Marie-Angèle Domèce en 1988 et de Joanna Parrish en 1990.

Fortes pluies : la Wallonie menacée par des coulées de boues et des ruissellements

Les précipitations abondantes de ces dernières heures menacent la Wallonie. Pas de crue de cours d’eau en vue, mais bien des coulées de boue et des ruissellements, alerte la direction générale opérationnelle de la Mobilité et des Voies hydrauliques.

