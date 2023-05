Perdre du poids en mangeant du chocolat: le titre-choc du livre d'un diététicien brabançon (vidéo)

guillement Le temps des régimes est révolu, à mon sens. Ils ont, en effet, prouvé leur inefficacité : 90% de l’efficacité des régimes amaigrissants ne dépasse pas trois ans

Au terme de ses études en 2019, le diététicien, nutritionniste et tabacologue a ouvert son propre centre paramédical à Hélécine, dans le Brabant wallon. Avant de consacrer plusieurs mois à l’écriture de son livre, intitulé "Je perds du poids en mangeant du chocolat!", qu’il autoédite.

"Le temps des régimes est révolu, à mon sens. Ils ont, en effet, prouvé leur inefficacité : 90% de l’efficacité des régimes amaigrissants ne dépasse pas trois ans", souligne Louis Engels. "Je pense donc que la prochaine vision à transmettre est que les régimes ne sont plus, aujourd’hui, la meilleure méthode pour perdre du poids." Oui, vous avez bien lu!

Ce bouquin est destiné aux personnes qui sont dans une démarche de perte de poids, et qui souhaitent découvrir une nouvelle méthode. En ayant toutes les clefs en mains pour réussir leur objectif.

guillement L’objectif est de de trouver son équilibre en mangeant de tout, à bonne fréquence et bonne quantité, sans interdit.

"Le but de l’approche est de centrer le processus de perte de poids sur le plaisir alimentaire. S’il n’y a pas de plaisir dans l’assiette, ce sera la première cause de frustration et donc de démotivation. Le plaisir alimentaire est donc l’élément qui fera en sorte que les résultats soient durables, sur le long terme. L’objectif est donc de trouver son équilibre en mangeant de tout, à bonne fréquence et bonne quantité, sans interdit."

guillement Le chocolat peut avoir un impact bénéfique sur la perte de poids car il permettra une meilleure régulation de la sérotonine, et donc atténuer les envies de sucré. Il pourra donc freiner les grignotages alimentaires, souvent responsables de prise de poids.

Le jeune diététicien entend donc, par cet ouvrage, laisser une trace dans le domaine très vaste de l’amaigrissement en donnant tous les outils nécessaires à une bonne prise en charge (état d’esprit, motivation, croyance, nutrition en pratique, recettes diététiques, sommeil, activité sportive, etc.) en intégrant le lecteur au cœur du travail. Le livre se veut ainsi interactif. Avec un objectif. Celui de provoquer une réflexion profonde du lecteur par rapport à son objectif.

"Le but de ce titre accrocheur est donc d’intégrer les plaisirs, dans l’assiette. J’ai donc choisi l’élément le plus diabolisé en diététique depuis quelques années : le chocolat. Or, le chocolat peut avoir justement un impact bénéfique sur la perte de poids car il permettra une meilleure régulation de la sérotonine, et donc atténuer les envies de sucré. Il pourra donc freiner les grignotages alimentaires, souvent responsables de prise de poids." Privilégiez plutôt le chocolat noir, "avec une saveur authentique qui ne sera pas camouflée par le sucré ou le salé", conseille Louis Engels.

À l’approche de la période à laquelle certains souhaitent retrouver une silhouette fine pour se pavaner sur les plages ensoleillées, Louis Engels conseille de mettre progressivement en place de nouvelles habitudes.

"Souvent, on tombe dans le piège de vouloir agir sur tous les fronts d’un seul coup (alimentation saine, activité sportive, sevrage tabacologique, tournée minérale, etc.). Or, tous ces changements effectués en une seule fois témoignent, certes, d’une très bonne motivation, d’une grande ambition, mais ils peuvent aussi créer un important inconfort pour le cerveau. Et lorsque le cerveau est trop sollicité, nous avons tendance à abandonner. Il vaut donc mieux s’attaquer à son objectif étape par étape, en se challengeant chaque mois pour créer de nouvelles habitudes, de manière à découper cet inconfort et garantir des résultats sur le long terme." Vous voilà prévenus!

Le livre est disponible sur Amazon au prix de 19,99€ ou au sein de son cabinet.