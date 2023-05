"Après 30 ans, on s’est mis à jour": les Taloche ne se trouvent "ni ringard ni à la mode" (vidéo)

Après une prétournée dans de petites salles françaises, c’est donc sur leurs terres belges qu’ils enfilent cette fois leur nouvelle tenue de scène pour y jouer des sketches inédits dans une mise en scène signée Ali Bougheraba. L’occasion de découvrir des pilotes d’avion peu ordinaires, un dentiste débutant, un comédien (trop) amateur, ou encore un cours sur les énergies renouvelables. Sans oublier le "Taloche Mime Games" et "quelques surprises", assurent-ils, mettant (pour la première fois) le public à contribution sur scène.

guillement Le stand-up n’est pas quelque chose qui nous fait rêver et, d’autre part, je pense qu’on ne le ferait pas bien.

"Quatre ans après sa création, ce spectacle plaît toujours autant. Et nous, on s’amuse à le jouer", sourit Vincent Counard, de son vrai nom. Si le duo de comiques a intitulé son nouveau spectacle Mise à jour, c’est au regard de la société actuelle. "Les ordinateurs et GSM se mettent bien à jour, alors on est parti de cette idée-là, en se disant que nous aussi, nous devions y passer", sourit Bruno Counard. "Et puis, on a changé. On a un nouveau costume de scène, où il n’y a plus de bretelles, ni de chaussures bicolores. On propose plein de nouveautés, que ce soient dans les sketches, le visuel, l’affiche ou la mise en scène. C’est donc bien une mise à jour, mais les gens retrouvent notre esprit." Avec la fraîcheur et la légèreté qui caractérisent les Frères Taloche.

guillement Que la mode soit au stand-up ou ailleurs, on s’en fout. On est dans ce qu’on sait faire et on ne cherche pas à être à la mode.

Alors que la tendance dans l’univers de l’humour est au "stand-up", "on n’a pas voulu s’y mettre", insiste Bruno. "Ce n’est pas quelque chose qui nous fait rêver et, d’autre part, je pense qu’on ne le ferait pas bien. Nous, ce qu’on aime, c’est le gag, le troisième degré. On a préféré garder notre univers burlesque visuel. Que la mode soit au stand-up ou ailleurs, on s’en fout. On est dans ce qu’on sait faire et on ne cherche pas à être à la mode."

Si Vincent et Bruno ont aussi une activité de tourneur et de producteur, pour des spectacles d’humoristes comme Jarry ou Virginie Hocq, se retrouver sur les planches leur permet de s’oxygéner. De prendre du plaisir. Loin des contraintes et autres tracas de la production. "Cela fait un bien fou de jouer et d’entendre encore les rires de notre public plus de trente ans après nos débuts", reconnaît Vincent. "Lorsqu’on joue, on n’a pas le souci de l’organisation. C’est du pur plaisir. Se dire qu’après 30 ans de métier, on sait encore faire rire, c’est chouette." Grisant même. L’engouement pour les Frères Taloche n’a jamais failli.

Leur TikTok cartonne: 8 millions de vues pour un sketch

Pour preuve, cette fascination qu’ont les jeunes pour les sketches extraits des archives des Taloche publiés réseau social TikTok. "En cinq jours, on est passé de 40.000 à 200.000 abonnés. On a ressorti par hasard le sketch du dentiste, qui a 29 ans, et il a été vu par 8 millions de personnes. J’étais mort de rire", sourit Vincent. Alors, ils le disent: "En voyant cela, on ne se considère ni ringard ni à la mode."

Leur succès, les Frères Taloche l’expliquent dans leur manière de se comporter avec leurs spectateurs. "D’abord, on est resté fidèle à notre image", nous explique Bruno. "On a toujours beaucoup consacré de temps aux personnes qui viennent nous voir. On signe moins d’autographes, mais on fait plus de photos. Le fait qu’on ait eu l’émission Signé Taloche pendant 20 ans a fait qu’on est resté présent. Là, on est encore présent avec notre festival du rire... En Belgique, on est rentré dans la mémoire collective des gens. Ils savent qui on est. Et ça fait plaisir."

Le 2 juin au centre culturel de Nivelles, le 4 juin au théâtre royal de Namur, le 8 juin au centre culturel d’Auderghem et le 9 juin au Trocadéro de Liège.