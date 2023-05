Voici les photos des rois et reines qui assistent au couronnement de Charles III, dont nos souverains belges

La veille du couronnement, Charles III a, en effet, organisé une réception avec des invités royaux au palais de Buckingham. Il avait notamment reçu le roi Abdallah II et la reine Rania de Jordanie, Letizia d’Espagne avec son époux le roi Felipe VI, Henri et Maria Teresa de Luxembourg, Carl XVI Gustav et Victoria de Suède ou encore Haakon et Mette-Marit de Norvège. Albert et Charlène de Monaco étaient également conviés. Tous sont également présents ce samedi pour le couronnement. Voici quelques photos :

Le roi d’Espagne et son épouse

©AFP or Licensors

Le prince Albert et la princesse Charlène de Monaco.

©Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved

Le roi Abdullah II et la reine Rania de Jordanie

©Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved

Le roi de Suède Charles XVI Gustave et son épouse

©Dan Charity / Commissioned by the Sun

Le roi Philippe et la reine Mathilde

©Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved

Le prince Radu de Roumanie et son épouse

Outre les têtes couronnées, on a pu apercevoir le président français Emmanuel Macron et son épouse, Brigitte Macron