L'émotion de Camilla et de Charles III, le bisou de William à son père: voici les plus beaux moments du couronnement de Charles III (vidéos)

George a été exemplaire dans son rôle de page d’honneur de son grand-père.

George a été exemplaire dans son rôle de page d'honneur de son grand-père.

La princesse Charlotte et le prince Louis n’avaient pas de rôles officiels pendant la cérémonie, mais semblaient bien silencieux.

Le roi Charles III coiffé de la couronne de Saint Edward

Le roi Charles III a été couronné samedi à l’abbaye de Westminster à Londres lors d’une cérémonie chrétienne pleine de pompe et de solennité, huit mois après la mort d’Elizabeth II.

Point d’orgue de cette consécration, préparée sans grand enthousiasme populaire et marquée par des arrestations de manifestants antimonarchie, l’archevêque de Canterbury a posé sur la tête du souverain de 74 ans la couronne de Saint-Edouard, en or massif et sertie de rubis.

Vêtu d’une simple chemise en lin blanc, le roi avait peu avant reçu l’onction à genoux, protégé des regards par des paravents brodés, pendant que retentissait le fameux “Zadok The Priest” d’Haendel.

Proclamé “roi incontesté”

Étape clef de la cérémonie de couronnement, la “reconnaissance”. Pendant cette étape, le roi a dû se tourner vers les quatre points cardinaux avant que l’archevêque de Cantorbéry le proclame “roi incontesté”.

Le roi Charles III s'est vu remettre les insignes royaux, à savoir le manteau impérial, l'orbe d'or, l'anneau du Souverain. ©AFP or licensors

Autre moment clé de la cérémonie : l’investiture. À cette occasion, le roi Charles III s’est vu remettre les insignes royaux, à savoir le manteau impérial, l’orbe d’or, l’anneau du Souverain. Assis sur le trône de Saint Edward, utilisé pour tous les couronnements, le monarque a également été coiffé de la couronne de Saint Edward. Il ne portera cette très lourde couronne qu’une seule fois dans sa vie. En effet, c’est avec la couronne impériale d’États que le roi Charles III quittera l’abbaye.

Camilla aussi couronnée

Camilla a reçu la couronne de la reine Mary, consort de George V, arrière-grand-père de Charles. ©BELGA

L’épouse du roi Charles III a ensuite été intronisée. Après une courte cérémonie, ses mains ont été jointes. La reine a reçu la couronne de la reine Mary, consort de George V, arrière-grand-père de Charles. Une couronne créée en 1911 et sertie de diamants ayant appartenu à Elizabeth II. Un joli clin d’œil pour celle qui l’avait désignée reine consort en juin dernier.

Autre image forte de ce couronnement: lorsque le prince William a embrassé son père. Héritier du trône, le prince de Galles a joué un rôle prépondérant. Il s'est agenouillé en prêtant allégeance au roi tout en touchant la couronne de saint Edouard avant d’embrasser son père sur la joue droite comme le veut la tradition.