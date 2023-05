Emma Thompson, Lionel Richie, Katy Perry…: les stars bien présentes pour le couronnement de Charles III (photos)

Emma Thompson

L'actrice britannique Emma Thompson est arrivée ce samedi matin vêtue d’un large manteau rouge arborant un large sourire.

Emma Thompson arrives ahead of the coronation ceremony of King Charles III at Westminster Abbey in London, Saturday May 6, 2023. (Jane Barlow/Pool Photo via AP) ©PA

Lionel Richie

Lionel Richie participera, par ailleurs, au concert ce dimanche.

S’il fait partie des artistes qui se produiront lors du concert organisé dimanche dans le cadre du couronnement, l’interprète de tubes mythiques comme "Dancing on the ceiling" et "All Night Long" a également reçu une invitation à la cérémonie à Westminster. Un honneur qu’il doit à son rôle d’ambassadeur mondial du Prince's Trust, l’association caritative de Charles qui a aidé plus de 825.000 jeunes dans le besoin depuis sa création, en 1976.

Katy Perry

L'icône pop Katy Perry, qui chantera dimanche au château de Windsor, est également arrivée à Westminster accompagnée d’Edward Enninful, rédacteur en chef de Vogue UK.

David Cameron a également été aperçu. D’autres célébrités, comme Victoria et David Beckham, sont attendues. On a également pu voir le président du Conseil européen, le Belge Charles Michel.