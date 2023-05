L’Urban Heroes Challenge, c’est ce dimanche à Binche : “on a trouvé de nouveaux obstacles qui vont faire sensation”

Ce dimanche, quatre parcours de deux (pour les enfants), six, neuf et quinze kilomètres semés d’embûches permettront aux 800 athlètes déjà préinscrits de se défouler. “Au total, on compte une quarantaine d’obstacles à franchir”, nous explique Jérémy Mercier, un des organisateurs. “L’idée c’est de trouver tous les ans des nouveaux challenges, des nouveaux endroits à visiter mais aussi des nouveaux obstacles à franchir. Ce, de manière à donner envie aux participants de revenir l’année suivante. Cette année, nous comptons beaucoup sur un obstacle de type Wipe-Out dans le parc communal ou sur des zones d’obscurité totale pour faire sensation. Bien entendu, les classiques comme la montée d’un échafaudage, le pont suspendu ou encore le mikado seront disséminés à travers les différents parcours.”

Cette année, pour la première fois, un parcours de 15 kilomètres sera au programme. “On doit aussi innover sur les parcours pour ne pas lasser les participants. Cette année, on fait aussi la distinction entre les sportifs et ceux qui vont courir pour le fun. Les 200 sportifs inscrits qui courent pour le chrono pour l’instant pourront partir par vague réservée sans se retrouver coincé dans des files le long du parcours.”

Ce dimanche, les prévisions météo ne sont pas folichonnes mais les organisateurs espèrent tout de même encore attirer du monde. “Les préinscriptions se sont terminées en avril mais il reste encore de la place pour les retardataires. S’il fait bon, on peut espérer, comme l’année dernière, attirer environ 1 000 personnes au total.”

Intéressé ? Venez retirer votre place au musée du masque à Binche entre 15 et 17h samedi et entre 8 et 12h dimanche.