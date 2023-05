”Je n’aurai pas 80 ans” : les terribles confessions de Michael J. Fox sur sa maladie de Parkinson

”Ça devient de plus en plus difficile” a confié Michael J. Fox à la chaîne de télévision américaine CBS ce dimanche 30 avril 2023. L’acteur, célèbre pour son rôle dans la trilogie “Retour vers le futur” de 1985 à 1990, est atteint de la maladie de Parkinson depuis l’âge de 29 ans et semble de plus en plus souffrant.