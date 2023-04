Des milliers de fêtards attendus en région liégeoise pour la première Méga Guinguette : voici ce qui est prévu

Il y aura sans aucun doute la toute grande foule, dimanche après-midi puis en soirée, au parc de la Résistance, à Alleur (Ans, en province de Liège). La raison ? La Méga Guinguette orchestrée par DJ Oli Soquette et toute son équipe. La première de la saison, dès 14 heures. L’évènement festif (et gratuit!), attendu depuis des mois, devrait rassembler plusieurs milliers de personnes. Surtout qu’on se souviendra que la dernière de la saison passée avait dû être annulée. À Crisnée, la pluie rendait le terrain impraticable et le montage impossible.