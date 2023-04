”Facile de se procurer des armes de guerre à Bruxelles” : 1.000 euros pour une kalachnikov, selon un ancien co-détenu d’un kamikaze des attentats

Ibrahim "était toujours joyeux, courtois", expose-t-il à la cour. "On parlait de foot. C’était un supporter de Barcelone.” A la question de la présidente de la cour d’assises de savoir si le kamikaze Ibrahim El Bakraoui était radicalisé, son ancien co-détenu répond par la négative. “Non, pas pour moi”, dit-il. Il n’a pas non plus vu un quelconque changement de comportement.

guillement Comme il avait entendu que j'avais eu des armes, des kalachnikovs, de l'armée, Ibrahim était venu me trouver où je travaillais. Il cherchait des kalachnikovs.

Lorsque la présidente demande au témoin s’il était actif dans l’industrie des armes à feu, il nie. Dans le cadre d’un dossier d’armes et d’explosifs de l’armée, son rôle, dit-il, se limitait à “tenir” les armes à la demande de quelqu’un. L’ancien co-détenu d’Ibrahim El Bakraoui confirme ensuite que le terroriste lui a demandé des armes à sa sortie de prison. “Comme il avait entendu que j’avais eu des armes, des kalachnikovs, de l’armée, Ibrahim était venu me trouver dans le café où je travaillais. Il cherchait des kalachnikovs." Leonardo P. ne lui en a pas remis, assure-t-il. Car les armes étaient déjà parties. La requête remontait à "avant les attentats de Paris" (en novembre 2015, NDLR) parce que "après, c'était trop tard". Il affirme qu’il ne connaissait pas la raison pour laquelle son ancien co-détenu souhaitait acquérir des armes de guerre. “Il ne me l’a pas dit”, explique encore le témoin.

Non, il ne lui a pas donné d’adresses

Selon Leonardo P., “c’était facile, à l’époque, de se procurer des armes de guerre à Bruxelles”. “Des gens venaient de Yougoslavie ou d’Albanie, on prenait contact dans les cafés.” Il assure ne pas lui avoir donné d’adresses.

Un juré suppléant souhaite savoir combien coûtait à l’époque une telle kalachnikov. “Environ 1.000 à 1.500 euros”, répond le témoin. “De l’occasion”, précise-t-il, ce à quoi la présidente a répondu qu’il était clair qu’ils ne venaient pas de l’usine.

guillement Ici, ils ont été contraints de trouver des armes différentes, d'origine différente, et il y avait différentes filières. Ils ont cherché tous azimuts. Il y avait une filière à Verviers, une autre à Liège, une en Hollande et une autre qui nous mène en forêt.

”Bon retour et espérons un meilleur avenir”, lui adresse la présidente de la cour d’assises avant que le témoin quitte la salle d’audience. “Il fait partie du cercle du grand banditisme”, fait remarquer le procureur fédéral Bernard Michel. “En matière d’approvisionnement d’armes, la cellule terroriste n’est pas une armée régulière. Ici, ils ont été contraints de trouver des armes différentes, d’origine différente, et il y avait différentes filières. Ils ont cherché tous azimuts. Il y avait une filière à Verviers, une autre à Liège, une en Hollande et une autre qui nous mène en forêt. On n’a rien objectivé sur le témoin dans l’approvisionnement en armes de cette cellule-ci.” “On a eu un témoignage capital, essentiel”, estime l’un des avocats de la défense, Me Jean-Christophe De Block.

Un homme aujourd’hui âgé de 35 ans ayant acheté 14 chargeurs de kalachnikovs pour son ami Khalid El Bakraoui durant l’été 2015 chez l’armurier Dekaise à Wavre et qui auraient ensuite été utilisés le 13 novembre lors des attentats à Paris est ensuite entendu. Condamné à 40 mois de prison avec sursis pour avoir acheté ces chargeurs, il témoigne libre ce jeudi.

“Ce n’est pas moi personnellement qui les ai achetés, j’ai envoyé quelqu’un” les chercher, “à la demande de Khalid El Bakraoui”, qu’il qualifie comme “un ami d’enfance” qui habitait dans le même quartier que lui. “C’était un copain. Sans plus. C’était un gars bien, on rigolait bien.”

guillement Ils ont choisi leur chemin et ils sont morts. Je ne sais pas ce que je fous ici. Je suis venu pour vous dire que ça ne m’intéresse pas de témoigner sur qui que ce soit.

La présidente qui souhaite en savoir davantage sur la personnalité du kamikaze n’en saura pas davantage. “Je ne sais pas ce que je fais ici, je suis loin de toutes ces histoires”, répond le témoin. “Eux (Ndlr : les kamikazes), ils ont choisi leur chemin et ils sont morts. Je ne sais pas ce que je fous ici. Je suis venu pour vous dire que ça ne m’intéresse pas de témoigner sur qui que ce soit.” L’homme ne souhaitera plus répondre aux questions. Ni à celles de la présidente, de la défense, des jurés, ou des accusés eux-mêmes.

Il a toujours “de la haine, de la peur”, et préfère que la cour lise ses déclarations antérieures “de manière mécanique”, comme l’indique la présidente. “Vous avez du mépris pour les autorités judiciaires ?”, lui demande encore la présidente. “Non. Je suis resté un an en prison pour rien.” Une condamnation qu’il estime “injuste”.