Gros travaux au Centre hospitalier du Bois de l’Abbaye, à Seraing, entraînant la fermeture de l’entrée principale dès le 2 mai 2023

Dès le 2 mai prochain, l’entrée principale du Centre hospitalier du Bois de l’Abbaye, à Seraing, sera temporairement fermée au public. La raison ? Le premier coup de pioche d’un projet d’envergure. Le hall d’entrée sera transformé en un espace plus moderne et adapté aux besoins évolutifs du secteur de la santé, garantissant ainsi un confort et une sécurité accrus pour les patients. Pas de panique néanmoins : une entrée provisoire sera aménagée via le parking principal (rue Laplace) pour assurer la continuité des services, et les admissions en hospitalisation seront relocalisées pendant toute la durée des travaux.