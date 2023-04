Voici “le vol extrêmement grave” dont l’avocat Jean-Dominique Franchimont a été victime à Liège : deux de ses dossiers dérobés, sa toge volée

Il y a des semaines plus mauvaises que d’autres… Revenir à sa voiture et constater qu’un vol vient d’y être commis, ce n’est clairement pas gai. Et si il y a toujours plus grave, l’avocat pénaliste liégeois Jean-Dominique Franchimont l’a eu mauvaise. Il était furieux. Sa mésaventure, il a donc décidé de la rendre publique ce samedi 15 avril 2023 via un post publié par ses soins sur le réseau social Facebook. Un commentaire largement partagé et commenté.