”La peinture, c’est mon exutoire” : Jean-Denis Lejeune expose ses œuvres à Lasne au profit de son ASBL Objectif Ô (vidéo)

”J’avais envie de trouver un exutoire, de m’amuser en faisant quelque chose. Peindre, c’est quelque chose de libérateur”, nous dit Jean-Denis Lejeune, dans son chalet de quinze mètres carrés faisant office d’atelier de peinture, au fond de son jardin. “J’ai commencé à faire de petits trucs avec de l’aquarelle, avant de passer à l’acrylique car j’avais envie de mettre de la matière… Je change en fonction du moment.” Cette passion lui permet de se retrouver seul, "de m’isoler comme dans une bulle pour me retrouver”. Toujours accompagné de sa radio. “Cela me permet ainsi de créer un moment plus agréable…”

Ses œuvres, le papa de Julie, l’une des victimes du pédophile belge Marc Dutroux, a déjà eu l’occasion d’en exposer à plusieurs reprises. Avec un succès qui ne se dément pas. Et, après Nivelles avec l’un de ses amis, Jean-Luc Dossche, en 2013 et Bruxelles en 2018, le cofondateur de Child Focus sera le temps d’une exposition au sein de la salle de La Tartine (rue de l’Eglise, 12), à Lasne, dans le Brabant wallon, ces vendredi 14 avril (avec un vernissage de 18 à 21h) et samedi 15 avril. Il exposera donc chez l’un de ses amis, Patrick van den Bogaerde, qui lui a proposé de prendre possession de la salle de son restaurant. Avec toujours le même objectif : vendre sa cinquantaine de peintures au profit de son association Objectif Ô qui fournit de l’eau potable dans des pays en développement et qui fête cette année ses 15 ans.

”Au départ, je ne voulais pas vendre mes tableaux. Je souhaitais garder toutes mes toiles”, souligne Jean-Denis Lejeune. “Puis, finalement, j’en ai tellement accumulées que j’ai commencé à en exposer et à en vendre pour faire rentrer de l’argent au profit de mon association. Ici, on recommence donc l’opération. J’espère que les gens aimeront, qu’ils s’y retrouveront.”

Proposer une exposition est quelque chose de positif, selon le cofondateur de Child Focus. “C’est toujours un moment agréable, parce que cela me permet de rencontrer des personnes intéressées par ma passion. On essaie de comprendre ce que j’ai voulu exprimer à travers telle ou telle peinture, même s’il n’y a parfois rien à comprendre”, précise Jean-Denis Lejeune dans un large éclat de rire.

”Je n’ai pas de peintures de mes enfants parce que pour réaliser une peinture d’une personne, il faut être très précis. J’ai déjà essayé mais je n’ai pas réussi à avoir le résultat escompté d’après photo. Je peins donc un peu d’abstrait, des peintures avec des couleurs africaines puisque j’ai été influencé par tous mes voyages en Afrique pour Objectif Ô. Et puis j’aime représenter New York, une ville que j’adore. Avec ses taxis, ses buildings.”

Bon à savoir : il sera possible de vous restaurer au bistro resto La Tartine, juste à côté de l’exposition.